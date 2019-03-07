الزمالك يهزم الجزيرة ويواصل تصدره لدوري اليد

فاز فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك على فريق الجزيرة بنتيجة 32 - 27 في أول لقاءات الدور الثاني من نهائيات دورى المحترفين لكرة اليد. أول لقاءات الدور الثاني من نهائيات دورى المحترفين لكرة اليد. وقد أقيمت مباراة كوماندوز اليد أمام الجزيرة على صالة مركز شباب ميت عقبة، وبهذا الفوز يحتفظ فريق يد الزمالك بصدارة دوري المحترفين.

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