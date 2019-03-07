انت الان تتابع مستثمرون عرب يسعون إلى شراء ميلان الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

ميلان

تدرس مجموعة من المستثمرين العرب، الاستثمار بنادي ميلان الإيطالي خلال الفترة المقبلة، بالحصول على بعض الأسهم في الروسونيري، حيث نشر موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي أن هناك مجموعة من المستثمرين من الشرق الأوسط، بدأت في محادثات مع مجموعة "إليوت" المالكة للنادي الإيطالي من أجل الحصول على أسهم لا تزيد على 30% من مجموع أسهم الروسونيري على الرغم من أن المتحدث باسم صندوق إليوت المالكة للنادي، قد أعلنت في وقت سابق عدم نيتها في بيع أي أسهم من النادي الإيطالي.

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وذكر الموقع أن هناك تقارير صحفية إيطالية أكدت نية مجموعة إليوت في عرض بعض أسهم النادي الإيطالي للبيع، وهو ما دفع بعض المستثمرين العرب لشراء بعض أسهم نادي إي سي ميلان الإيطالي. وكانت مجموعة إليوت التي تأسست عام 1977 على يد رجل الأعمال بول سينجر في مدينة نيويورك، قد استحوذت على أسهم نادي إي سي ميلان