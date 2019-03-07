انت الان تتابع الشوالي مدافعًا عن صلاح: «ليس لاعب بلاي ستيشن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

محمد صلاح

امتدح المعلق التونسي عصام الشوالي، الدولي المصري، محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، حيث أكد الشوالي في تصريحات لموقع فوت 24 التونسي، أن "صلاح" لا يقل عن البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، موضحًا أن النجاح الذي حققه «مومو» في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) لا يقل عما حققه ميسي لاعب البرسا ورونالدو نجم اليوفنتوس، كما قال إن "صلاح" يصنع التاريخ مع ليفربول، لكنه ليس مطالبا بالتألق في كل مباراة، فهو بشر وليس لاعب «بلاي ستيشن».

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النجم المصري ظهر عليه خلال الفترة الماضية، فقدان الثقة بالنفس، والتوتر، خلال المباريات الأخيرة، وهو ما أثر على مستواه في بعض المباريات، فنجده الموسم الحالي أمام الفرق الكبرى لم يسجل أي هدف سوى في مرمى أرسنال من ركلة جزاء، عكس الموسم الماضي، الذي سجل فيه هدفين في الجانرز، و3 أهداف في شباك توتنهام، وهدفا