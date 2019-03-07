انت الان تتابع كيف علقت صحف العالم على إهانة باريس سان جيرمان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أبرزت صحف إيطاليا سرقة روما وريمونتادا مانشستر يونايتد.. فيما تحدثت صحف إسبانيا عن هدف برشلونة وعودة مُنقذ الريال.. بينما جاء إهانة باريس والليلة الكبيرة في صدر صحف فرنسا

ركزت الصحف الإيطالية، على إقصاء روما من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة أمام بورتو البرتغالي، والجدل التحكيمي الذي حدث في اللقاء، وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "روما يخسر بركلة جزاء في الدقيقة 117، ويودع دوري الأبطال، لكن هناك ركلة جزاء غير محتسبة لباتريك شيك"، وأضافت: "إقصاء بوفون، اليونايتد يهزم باريس ويتأهل لدور الثمانية"، وتابعت الصحيفة: "إنتر وإيكاردي.. إشارة للسلام، اجتماع بين ماروتا وإيكاردي وواندا نارا، لإيجاد الحل، النادي يريد عودته للملعب.. وناينجولان يوجه ضربة للفريق ويغيب للإصابة عن مواجهة فرانكفورت والديربي".

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "عار.. دوري الأبطال: الحكم وتقنية الفيديو يقصيان روما، وبورتو يتأهل لدور الثمانية بفضل "الفار" الذي يتجاهل التسلل، ونفى وجود ركلة جزاء كانت ستؤهل الجيالوروسي، لتنتهي بنتيجة 3-1 في الوقت الإضافي، وفي هذه اللحظة دي فرانشيسكو ليس في خطر". وأضافت كوريري ديللو سبورت:

وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "عار.. دوري الأبطال: الحكم وتقنية الفيديو يقصيان روما، وبورتو يتأهل لدور الثمانية بفضل "الفار" الذي يتجاهل التسلل، ونفى وجود ركلة جزاء كانت ستؤهل الجيالوروسي، لتنتهي بنتيجة 3-1 في الوقت الإضافي، وفي هذه اللحظة دي فرانشيسكو ليس في خطر".

وأضافت كوريري ديللو سبورت: "غلطة بوفون ترسل سان جيرمان للمنزل أيضًا، يونايتد صنع الريمونتادا وفاز 3-1 في باريس.. خطأ جيجي كان حاسمًا"، وتابعت: "إيكاردي واتخاذ خطوة للأمام، بعد اجتماع بين ماروتا وواندا وماوريتو، يُنتظر حل الأمة بين الطرفين"، وختمت: "السباق من أجل ديبالا، بايرن يعود إلى السباق، الفريق الألماني حاول بالفعل التعاقد معه الصيف الماضي، وليفربول أيضًا يواصل التحديق نحوه، وإنتر كذلك".

وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "يوفنتوس لشخصين، كونتي مع بيرلو كمساعد، وزيدان يصارع لحقبة ما بعد أليجري، لكن ريال مدريد يحاول من أجل زيزو.. الفرنسي يؤجل كل شيء حتى يونيو.. أليجري في خطة بيريز، في حين يستهدف يوفنتوس مارسيلو وإيسكو".

وأضافت توتو سبورت: "روما، هذه سرقة.. الحكم يتجاهل ركلة جزاء لروما ليمنح بورتو التأهل لدور الثمانية.. وبوفون، يا لها من لعنة، اليونايتد يعود ويفوز 3-1 بخطأ كبير من بوفون، ليتأهل الشياطين الحمر".

هدف برشلونة وعودة مُنقذ الريال



فيما سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على اهتمام ريال مدريد بعودة الفرنسي زين الدين زيدان، لإعادة بناء الفريق مرة أخرى، وسعي برشلونة لحسم التعاقد مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي

وعنونت صحيفة "ماركا": "زيدان هو المطلوب"، وأضافت: "فلورنتينو بيريز يريد بدء إعادة بناء ريال مدريد مع زيدان، ويعتقد الرئيس أنه من الممكن إقناعه بالعودة".

وخرجت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بعنوان: "دي يونج ودي ليخت"، وأضافت: "الصحف العالمية تمدح المباراة الرائعة التي قدمها نجم برشلونة المقبل فرينكي دي يونج في البرنابيو"، وتابعت: "برشلونة يدرس التعاقد مع دي ليخت، وبارتوميو يعترف بوجود اللاعب في أجندة البارسا، ولمحات فنية كبيرة قدمها توديبو في أولى مشاركاته مع برشلونة".

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وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة "سبورت": "الآن حان الوقت لضم دي ليخت"، وأضافت: "برشلونة يُعجل من التعاقد مع مدافع أياكس، وأخبر النادي بالفعل بتحضيره لتقديم عرضا لضم اللاعب الهولندي"، وتابعت الصحيفة: "بارتوميو أكد اهتمام برشلونة به، وأنه هدف رئيسي على طاولة البارسا".

وقالت صحيفة "سوبر ديبورتي": "أوروبا أولا"، وأضافت: "فالنسيا سيُقاتل حتى الموت في مسابقة تمنح اللقب وتؤهل لدوري الأبطال".

غضب مولر يسيطر



بينما سيطر غضب توماس مولر وناديه بايرن ميونخ من قرار يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، على اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس.

وألقت صحيفة "كيكر" الضوء على غضب مولر، مهاجم بايرن ميونخ، من قرار لوف، باستبعاده رفقة زميليه ماتس هوميلز وجيروم بواتينج من قائمة منتخب ألمانيا طوال الفترة القادمة، وأشارت الصحيفة إلى انتقاد مولر للطريقة التي انتهت بها مسيرتهم الدولية، حيث وصفها بعدم التقدير لهم.

كما سارت صحيفة "بيلد" على ذات الدرب بتسليط الضوء على تصريحات مولر، التي هاجم خلالها طريقة لوف في إنهاء مسيرته الدولية.

أما صحيفة "Abendzeitung" فأبرزت انتقادات كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، وانتقاده لتوقيت الإعلان عن قرار مدرب المنتخب الألماني بشأن استبعاد ثلاثي الفريق البافاري من قائمة الماكينات.

إهانة باريس والليلة الكبيرة



من جانبها سيطر السقوط المروع لفريق باريس سان جيرمان، وخروجه من دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام ضيفه مانشستر يونايتد 1-3، في إياب دور الـ16 من المسابقة على عناوين الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الخميس.

وكتبت مجلة فرانس فوتبول عبر موقعها الإلكتروني "باريس يسقط.. إذلال باريس.. إقصاء باريس".

وعنونت صحيفة ليكيب غلافها بعبارة "سقوط جديد لبي إس جي"، وفي الأعلى أشارت إلى "الليلة الكبيرة في رين أمام آرسنال في دور الـ16 للدوري الأوروبي".

وأضافت الصحيفة 20 دقيقة "باريس يخسر بيده"، وتابعت صحيفة لو باريزيان "إهانة مروعة لبي إس جي".

ووصفت صحيفة بروفانس خسارة العملاق الباريسي بـ"ريمونتادا .. الجزء الثاني" بعد سقوطه بسيناريو مماثل أمام برشلونة في 2017، واكتفت صحيفة لو فيجارو بعبارة "بي إس جي يظلم، ويختفي من دوري أبطال أوروبا".