الان تتابع “الرميثي” يطلق برنامجه لرئاسة الاتحاد الآسيوي: حان وقت التغيير والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات محمد خلفان الرميثي، ترشحه رسميا، الخميس، لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، معلنًا في إطلاق برنامجه أن وقت التغيير قد حان، وأن القارة “تستحق أفضل”.
وفي حفل أقيم في متحف اللوفر أبوظبي، اعتبر “الرميثي”، أن كرة القدم في آسيا تفشل، وأن السلطة تم استغلالها بعكس مصالح شعوب القارة.
وتابع المرشح الذي سيواجه الرئيس الحالي الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والقطري سعود المهندي في الانتخابات المقررة في كوالالمبور في 6 أبريل: ‘آسيا تستحق أفضل الآن حان وقت التغيير، حان وقت التعامل مع الممارسات الخاطئة مع أخطاء الماضي”.
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