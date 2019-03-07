الامارات | 3 مطالب تضمن عودة ريال مدريد .. أهمها التعلم من برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مطالب تضمن عودة ريال مدريد .. أهمها التعلم من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مبكرًا ، من دور الـ16 ، وذلك بعد خسارته المذلة أمام أياكس أمستردام الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك على ملعب السانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، وبخروج ريال مدريد من البطولة، تكون سيطرته واستحواذه على البطولة الأوروبية الأهم في القارة العجوز قد انتهت، بعد سيطرة دامت لما يزيد عن الـ1000 يوم، كذلك يكون الفريق الملكي قد خرج من الموسم قبل نهايته بشهرين على الأقل بدون أي بطولة، فالفريق ودع بطولة كأس ملك إسبانيا من دور نصف النهائي، وذلك بعد الخسارة بثلاثية أمام غريمه التقليدي برشلونة، والذي أبى أن يخرج الريال من الصراع على بطولة أخرى وهي الدوري الإسباني، فأبعده عن المنافسة على الليغا بعد الفوز عليه أيضًا في الدوري، ليتخلف الميرنجي عن برشلونة المتصدر بفارق 12 نقطة كاملة.

أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع نهاية للفريق الذي احتل أوروبا في أخر 5 سنوات كمثل تلك النهاية، لكن بكل تأكيد لا يريد المشجعون هذا الأمر، كذلك لا يريده فلورنتينو بيريز رئيس النادي، لإن استمرار الفريق بهذه الحالة سيجعله خارج النادي بلا محالة، وسيكون على النادي تنفيذ 3 مطالب رئيسية تضمن عودة الفريق أهمها التعلم من فريق برشلونة الذي قرر في وقت سابق التعاقد مع لاعبين صغار من أجل بناء فريق جديد وأهم هذه المطالب.

التعاقد مع مدير فني أو إعادة زيدان والابتعاد عن مورينيو

جوزيه مورينيو ، أنطونيو كونتي ، يورجن كلوب ، ماوريسيو بوتشيتينو ، ماسيمليانو أليجري ،كلهم مرشحون لتولي الإدارة الفنية لريال مدريد خلفًا لسانتياجو سولاري، والذي أغرق سفينة الريال في أسبوع واحد، كذلك الأنباء تؤكد تواصل بيريز مع زين الدين زيدان صاحب الثلاثية الأوروبية للعودة مرة أخرى لتدريب الفريق، مع إعطائه كافة الصلاحيات لتدعيم الفريق، لكن الأقرب لتدريب الريال في الوقت الحالي هو جوزيه مورينيو، فالمدرب بلا عمل في الوقت الحالي، بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد، لكن التعاقد مع مورينيو قد يكون خطًأ كبيرًا لإدارة الريال، فالبرتغالي يتميز بأسلوب لعب دفاعي بحت، كذلك أن مورينيو، يفقد سيطرته على لاعبي الفريق في وقت من الأوقات ، وظهر ذلك في أخر فترتين تدريبيتين له مع تشيلسي ومانشستر يونايتد، لذا فالتعاقد معه لن يكون القرار الصائب بالنسبة للإدارة الملكية .

- تصفية اللاعبين

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لطالما عرف بيريز بأنه صاحب جلاكتيكوس القرن الواحد والعشرين والتي عمل خلالها لجعل الفريق الأفضل من خلال جمع النجوم كلويس فيجو وزيدان وبيكهام ورونالدو وأوين ، بيريز أصبح اليوم مطالبًا بجلاكتيكوس جديدة، كذلك بيع كثير من اللاعبين والذين أثبتوا عدم قدرتهم على الحفاظ على مكانة الفريق الموسم الحالي ، أمثال جاريث بيل، كريم بنزيما، توني كروس، مارسيلو وغيرهم، كذلك فالبعض يقول أن السبب في تدني مستوى أولئك اللاعبين هو تشبعهم من البطولات، وقد يكون الأمر كذلك، لذا يجب على الريال تصفية لاعبيه، حتى يبقى في الفريق من هم قادرون على إعلاء اسم الميرنجي.

بعض الأسماء التي يطالب بها جماهير الريال: المصري محمد صلاح ، الفرنسي كيليان مبابي، الإنجليزي هاري كين، البلجيكي إيدين هازار، الأرجنتيني ماورو إيكاردي في خط الهجوم، وإن نظرنا لقائمة الريال في خط الهجوم، قد لا نرى سوى البرازيلي فينسيوس جونيور والإسبانيين ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز قد يكونوا قادرين على اللعب لصفوف الريال، لكن الفريق يحتاج لنجوم في هذا الخط، لذا التعاقد مع اسمين على الأقل من تلك الأسماء ضرورة قصوى للنادي الملكي.

أما في خط الوسط، فالفريق ارتبط اسمه بالتعاقد مع كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام، كذلك ميلنكوفيتش سافيتش لاعب نادي لاتسيو ، والفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد من أبرز الأسماء للانضمام للفريق، وفي خط الدفاع نرى دي ليخت مدافع أياكس مرشحًا بقوة للانضمام للريال

- الاستفادة من تجربة برشلونة

ريال مدريد لا يجيد التعاقد مع اللاعبين الصغار على عكس فريق برشلونة على سبيل المثال، فنجد النادي ينفق العديد من الملايين على بعض الأسماء والتي لا نراها مع الفريق الأول، أو لا تكون بمستوى الريال، لذا اذا اراد النادي أن تصبح لديه قاعدة جيدة من اللاعبين الصغار، يجب عليه حسن الانتقاء، والتعاقد مع كشافين لديهم نظرة جيدة للاعبين الصغار.