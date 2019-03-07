شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم مصري بقيادة «جريشة» يدير مباراة بوروندي والجابون بالتصفيات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إلى الحكم الدولي المونديالي المصري جهاد جريشة، إدارة مباراة بوروندي والجابون، بالجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة بتصفيات أمم أفريقيا مصر ٢٠١٩، يوم 23 مارس الجاري ببوروندي، وهي المباراة التي يتحدد على نتيجتها الفريق الثاني المتأهل من المجموعة بجانب المنتخب المالي الذي حسم التأهل لأمم 2019.

يمتلك منتخب بوروندي ٩ نقاط ومنتخب الجابون ٧ نقاط في حين للمنتخب المالي ١١ نقطة وله مباراة سهلة مع جنوب السودان.

يعاون جريشة في اللقاء، تحسين أبوالسادات مساعد أول، وأحمد حسام مساعد ثاني، وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.