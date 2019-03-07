شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالي «نداي» حكمًا لمباراة الإسماعيلي ومازيمبي.. فأل خير للكرة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إلى الحكم السنغالي الدولي ماجيتي نداي، إدارة مواجهة الإسماعيلي مع مازيمبي الكونغولي، المحدد لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، تقريرًا عن الحكم السنغالي الذي يعد فأل خير للأندية المصرية، فقد سبق أن أدار مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني، في نسخة دوري الأبطال الحالية، والتي انتهت بفوز الأحمر بخماسية نظيفة.

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كما تولى تحكيم مواجهة المصري مع اتحاد العاصمة بكأس الكونفيدرالية والتي شهدت انتصار الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، إضافة لمباراة منتخب مصر مع النيجر بتصفيات أمم أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بسداسية نظيفة.

وأدار مواجهتين لأندية الكونغو، الأولى لمازيمبي مع وفاق سطيف الجزائري، انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، وخيم التعادل السلبي اللقاء الثاني بين فيتا كلوب مع الرجاء المغربى.

وبشكل عام فقد أدار نداي 13 مباراة ببطولات أفريقيا بواقع 7 لقاءات بدوري الأبطال، و4 مواجهات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، ومباراة بكل من بطولتي أفريقيا للناشئين تحت 20 و17 عاما.