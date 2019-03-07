شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: الأهلي أغلق صفحة المنافسة المحلية وجاهز لمواجهة بطل الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي، يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وقال يوسف، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الأهلي أغلق صفحة المنافسة المحلية بشكل مؤقت حاليا؛ للتركيز في أهداف المرحلة المقبلة من المنافسة الأفريقية التي وصفها بالحاسمة.

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وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي سعى لدراسة فريق فيتا كلوب جيدا، خاصة أنه من الفرق التي تؤدي بشكل مميز على ملعبها، مما يستلزم ضرورة مواجهته بمنتهى القوة، وأن هذا الأمر سيتم التأكيد عليه مع اللاعبين خلال المحاضرات المقبلة، مع تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس والتعليمات الخاصة بكل لاعب وفقا لخطة المباراة.

وشدد المدرب العام على أن الأهلي جاهز لخوض مباراة فيتا كلوب وثقته كبيرة في قدرة الفريق على تجاوز المرحلة الحالية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو، رغم الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون جراء الرحلة الشاقة، فضلا عن الظروف المناخية المغايرة، وأرضية الملعب الترتان؛ وذلك للاستمرار في صدارة المجموعة وحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وأوضح يوسف أن الأهلي يلعب دائما على هدف واحد، هو تحقيق الفوز؛ سواء كانت المباراة على أرضه أو خارجها، وأن هذه الثقافة يعيها جميع عناصر الفريق، فهم لديهم من الخبرات ما يلزم للتعامل مع كل الظروف المحيطة بمباراة السبت؛ لتحقيق أهداف المرحلة الحالية في دوري الأبطال.