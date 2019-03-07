ولن يكون فريق باب الجديد في مهمة سهلة امام متصدر المجموعة الذي هزمه في تونس بالذات والذي يكفيه غدا نقطة التعادل ليمضي على تاشيرة عبوره للدور ربع النهائي للمسابقة القارية.
الافريقي سيكون مطالبا بتحقيق الانتصار وبفارق هدفين من اجل الإبقاء على حظوظه في التاهل، لان الامور زادت تعقيدا في اعقاب الجولة الماضية حين اكتفى الفريق التونسي بالتعادل السلبي امام مازمبي الكونجولي وفوز النادي القسنطيني على الاسماعيلي المصري (3-2).
النادي الافريقي يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف مازمبي صاحب المركز الثاني بـ7 نقاط ونادي قسنطينة المتصدر بـ 10 نقاط وهو ما يجعل مصير الفريق التونسي في دور المجموعات ليس بيده بل مرتبط ايضا بنتائج بقية المواجهات في هذه الجولة وفي الجولة الاخيرة ...
لاعبو الافريقي سيدخلون مباراة الغد تحت شعار"لا مفر من الانتصار" لانهم يدركون جيدا انه حتى نتيحة التعادل تخرجهم نهائيا وحسابيا من سباق المراهنة على التاهل خصوصا في صورة فوز مازيمبي لحساب نفس الجولة على مضيفه الاسماعيلي.غيابات وعودة
ستكون تشكيلة النادي الافريقي غدا محرومة من خدمات متوسطي الميدان وسام يحي بسبب عقوبة البطاقة الصفراء الثانية، واحمد خليل بسبب الاصابة، وفي المقابل ستشهد عودة لاعب الارتكاز الكاميروني ابراهيما موشيلي والمهاجم بلال الخفيفي ليشكلا السلاح الهجومي صحبة اسامة الدراجي وياسين الشماخي الذي غاب عن مباراة الجولة الماضية امام مازمبي.
كما سيتولى حارس الخبرة ايمن المثلوثي حراسة الشباك، والذي يسجل حضوره لاول مرة في المسابقة الافريقية وتواجده غدا في التشكيلة سيعطي نوعا من الاطمئنان للاعبي الدفاع الذي لم يقبى غي المقابلتين الاخيرتين لحساب الدوري التونسي اي هدف.
كانت هذه تفاصيل خبر الافريقي يختتم تحضيراته لمواجهة القسنطيني المصيرية في الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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