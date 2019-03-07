بارتوميو يزف خبرا سعيدا لعشاق برشلونة

صرح “خوسيه ماريا بارتوميو” رئيس نادي برشلونة إن النادي يدرس تجديد عقد النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” وذلك خلال الفترة القادمة للحفاظ عليه وبقائه حتى الإعتزال. وقال بارتوميو في تصريحات صحفية “سنقوم في الفترة القادمة بتجديد عقد ميسي رفقة البلوجرانا ولديه عقد معنا حتى عام 2021”. من جانبه تنوي برشلونة إنهاء صفقة المدافع الهولندي “ماتياس دي ليخت” خلال أيام وذلك على طريقه مواطنه وزميله في أياكس “فراتنكي دي يونج” والذي سينضم لبرشلونة مطلع الموسم الحالي. وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيتقدم بعرض رسمي لإدجارة أياكس للظفر بخدمات المدافع الهولندي وذلك مع قرب إعتزال جيرارد بيكيه ممارسة الكرة في الفترة المقبلة. ويعد دي ليخت من أبرز اللاعبين الصاعدين في أوروبا ، علما بإنه مراقب من عدة أندية أوروبية كبيرة أبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بخلاف برشلونة.

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