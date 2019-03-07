شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخضر» يتخطى الجزائر في افتتاح البطولة العربية المدرسية لكرة اليد بالقاهرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

افتتح المنتخب السعودي مشواره في البطولة العربية المدرسية لكرة اليد بالفوز على المنتخب الجزائري، حيث تقدم منتخب المملكة في الشوط الأول بنتيجة (18 – 14)، قبل أن ينجح في إنهاء اللقاء لصالحة بنتيجة (25 / 20)، حيث تُقام المباريات على الصالة المغطاة رقم 3 باستاد القاهرة الدولي.

Advertisements

من ناحية أخرى، خاض منتخب كرة الطاولة ثلاث مباريات، انتهت المباراة الأولى بالفوز على المنتخب اللبناني (3/2)، فيما خسر «الأخضر» أمام الفراعنة (صفر/3)، وفاز على منتخب سلطنة عمان (3/ صفر). وأوضح رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، أن الوفد السعودي يضم 21 لاعباً يشاركون في لعبتي كرة اليد وكرة الطاولة، بهدف التعارف والتقارب بين أبناء الدول العربية.

على الجانب الآخر، اختُتمت مساء أمس (الأربعاء) فعاليات المؤتمر الثاني للمسؤولين الحكوميين عن الرياضة المدرسية في الوطن العربي، والذي حمل عنوان «خطة استراتيجية للارتقاء بالرياضة المدرسية في الوطن العربي»، وتم عرض التقارير الوطنية عن تطوير الرياضة المدرسية من المشاركين في المؤتمر بتقديم الأبحاث العلمية.

وفي نهاية فعاليات المؤتمر، تم توزيع شهادات التقدير على ممثلى الدول المتقدمين بالتقارير الوطنية، وكذلك المتقدمين بالبحوث لتطوير الرياضة المدرسية.