شكرا لقرائتكم سولشار: كنا نؤمن بفرصتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - | منذ 52 دقيقة في 7 مارس 2019 - اخر تحديث في 7 مارس 2019 / 16:38
باريس - رويترز - قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه كان يؤمن بفرصته في تحقيق عودة استثنائية ضد باريس سان جيرمان لبلوغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وخسر يونايتد 2-صفر باستاد أولد ترافورد لكنه فاز 3-1 على بطل فرنسا في باريس ليبلغ دور الثمانية بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض، وأبلغ سولشار الصحافيين "كنا نؤمن بهذا الشيء ووضعنا خطتنا ولم تكن تتعلق بالاستحواذ على الكرة".
وأضاف "الخطة كانت أن نسجل أولا وأن نظل في المباراة قبل عشر دقائق من النهاية".
ومنح روميلو لوكاكو التقدم ليونايتد بعد دقيقتين ورغم إدراك باريس سان جيرمان التعادل أعاد المهاجم البلجيكي التقدم للفريق الضيف في الشوط الأول قبل أن يحسم ماركوس راشفورد الانتصار بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وواصل يونايتد انتفاضته منذ تولي سولشار المسؤولية بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر كانون الأول لتزيد فرصة المدرب النرويجي في تولي زمام الأمور بشكل دائم.
وقال سولشار "كان وقتا رائعا مع اللاعبين والطاقم الذي يعمل معي. سأستمتع بهذه الوظيفة طالما بقيت فيها وسأبتسم، سأقوم بعملي بأفضل طريقة ممكنة".
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