شكرا لقرائتكم الرميثي يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي : "حان وقت التغيير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 7 مارس 2019 - اخر تحديث في 7 مارس 2019 / 16:32

ابوظبي -أ ف ب -أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة في الإمارات محمد خلفان الرميثي ترشحه رسميا لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، معتبرا أن وقت التغيير قد حان، وان القارة "تستحق أفضل".



وفي حفل أقيم في متحف اللوفر ابوظبي، اعتبر الرميثي أن "كرة القدم في آسيا تفشل"، وان 'السلطة تم استغلالها "بعكس مصالح شعوب القارة"، وتابع المرشح الذي ينافس الرئيس الحالي الشيخ البحريني سلمان آل خليفة والقطري سعود المهندي 'آسيا تستحق أفضل. الآن حان وقت التغيير، حان وقت التعامل مع الممارسات الخاطئة (...) مع أخطاء الماضي".

وعرض القائد السابق لشرطة أبوظبي الخطوط العريضة لبرنامجه، والتي تشمل ضمان استقلالية الاتحادات الوطنية ودعم كل منها بمليوني دولار سنويا، وتعزيز كرة القدم النسائية في القارة، أضاف "اليوم لدينا فرصة لكتابة التاريخ"، متحدثا عن إطلاق مسابقات قارية جديدة على صعيد الأندية، وأخرى مخصصة للنساء والناشئين.