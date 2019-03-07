شكرا لقرائتكم رئيس روما غاضب من قرارات تقنية الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 7 مارس 2019 - اخر تحديث في 7 مارس 2019 / 16:16

روما - رويترز - قال جيمس بالوتا رئيس نادي روما إن فريقه تعرض "للخداع" مرة أخرى عقب وداعه دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بورتو بعد احتساب قرارين بواسطة تقنية الفيديو ضد الفريق الإيطالي في الدقائق الأخيرة. وهز الفريق البرتغالي الشباك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي نفذها أليكس تيليس بنجاح ليمنح فريقه الفوز 3-1 على روما في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال ويتأهل لدور الثمانية بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وقال بالوتا عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر "العام الماضي طالبنا بتطبيق تقنية حكم الفيديو في دوري الأبطال لأننا تعرضنا للخداع في قبل النهائي والليلة تطبقت التقنية لكن تم سلب التأهل منا، تعرض باتريك شيك لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء وتقنية الفيديو أظهرت ذلك ولم يتحسب الحكم شيئا. تعبت من هذا الهراء".