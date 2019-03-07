الرفاع البحريني بطلاً لفعالية النسائية الخليجية لكرة القدم

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محمد عثمان - الرياض - الدمام - عبدالله جمعه | منذ 3 ساعات في 7 مارس 2019 - اخر تحديث في 7 مارس 2019 / 16:12

توجت الشيخة حياة آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس الاتحاد البحريني لكرة الطاولة ومديرة فعالية (الكرة تجمعنا) سناء العتيق فريق الرفاع البحريني بلقب فعالية كرة القدم النسائية الخليجية الأولى والتي أقيمت على صالة الهيئة العامة للرياضة بمدينة الدمام وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والإتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.



وجاء تتويج فريق الرفاع البحريني باللقب بعد تغلبه في المباراة الختامية للفعالية على فريق التحدي بنتيجة ٧-٢وتم تسليمهن كأس الفعالية والميداليات الذهبية، فيما حصل فريق التحدي وصيف الفعالية على الميداليات الفضية، بينما تحصّل فريق المملكة على الميداليات البرونزية بعد فوزه على فريق شعلة الشرقية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع .

وجاء تتويج فريق الرفاع البحريني باللقب بعد تغلبه في المباراة الختامية للفعالية على فريق التحدي بنتيجة ٧-٢وتم تسليمهن كأس الفعالية والميداليات الذهبية، فيما حصل فريق التحدي وصيف الفعالية على الميداليات الفضية، بينما تحصّل فريق المملكة على الميداليات البرونزية بعد فوزه على فريق شعلة الشرقية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع .

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