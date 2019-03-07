شكرا لقرائتكم إنقسام في الزمالك بشأن عودة "شيكابالا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 4 ساعات في 7 مارس 2019 - اخر تحديث في 7 مارس 2019 / 16:10

رفض رئيس الزمالك مرتضى منصور ضغوط عدد من مسؤولي مجلس الإدارة بالموافقة على عودة صانع الألعاب المخضرم محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى صفوف الفريق"الأبيض" بداية الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته إلى نادي أبولون سميرني اليوناني ، مشيرا إلى أن المدير الفني السويسري كريستيان غروس الوحيد صاحب الحق في القرار .



على صعيد متصل ، حذر غروس لاعبي الزمالك من التحدث لوسائل الإعلام وهدد من يخالف تعليماته بعقوبات رادعة للحفاظ على تركيزهم قبل المواجهة المرتقبة مع جورماهيا الكيني على ملعب برج العرب بالإسكندرية الأحد المقبل في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بكأس الكونفديرالية الإفريقية، إذ يحتاج ممثل الكرة المصرية نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي .وتعافي اللاعبين محمد عبد الغني وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو من الإرهاق العضلي والإصابة في العضلة الخلفية وأصبحوا جاهزين للمواجهة القارية المرتقبة .