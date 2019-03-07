شكرا لقرائتكم رئيس روما: تعرضنا للخداع بواسطة تقنية الفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جيمس بالوتا رئيس نادي روما إن فريقه تعرض "للخداع" مرة أخرى عقب وداعه دوري أبطال أوروبا أمام بورتو يوم الأربعاء بعد احتساب قرارين بواسطة تقنية الفيديو ضد الفريق الإيطالي في الدقائق الأخيرة.

وهز الفريق البرتغالي الشباك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي نفذها أليكس تيليس بنجاح ليمنح فريقه الفوز 3-1 على روما في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال ويتأهل لدور الثمانية بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وبعد ذلك بقليل اعتقد روما أنه سيحصل على ركلة جزاء بعدما أوقف الحكم المباراة في انتظار مراجعة حكم الفيديو المساعد للعبة أخرى بداعي وجود دفع من موسى ماريغا ضد باتريك شيك، لكن تم استئناف اللعب دون مشاهدة إعادة اللعبة.

وقال بالوتا عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر: العام الماضي طالبنا بتطبيق تقنية حكم الفيديو في دوري الأبطال لأننا تعرضنا للخداع في قبل النهائي والليلة تطبقت التقنية لكن تم سلب التأهل منا. تعرض باتريك شيك لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء وتقنية الفيديو أظهرت ذلك ولم يحتسب الحكم شيئا. تعبت من هذا الهراء، ولم يتسن الوصول على الفور للاتحاد القاري للعبة للتعليق.

ولم يصدر أي تعليق فوري من روما على مستقبل المدرب أوسيبيو دي فرانشيسكو الذي يتعرض لضغوط بالفعل عقب الخسارة 3-صفر في قمة العاصمة أمام لاتسيو يوم السبت الماضي. ولم يتحدث دي فرانشيسكو للإعلام عقب المباراة وذهب مباشرة إلى حافلة الفريق.