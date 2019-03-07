شكرا لقرائتكم صراع الصدارة يشتعل بين دورتموند وبايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع فريق بوروسيا دورتموند للحفاظ على هدوء أعصابه عندما يستضيف فريق شتوتغارت يوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، خاصة أن الموسم الذي وعد بالكثير حتى قبل شهر حين أصبح مهددا.

ويستضيف بوروسيا دورتموند شتوتغارت في نفس الوقت الذي يستقبل فيه بايرن ميونخ بفريق فولفسبورغ.

وكان بوروسيا دورتموند يتصدر جدول الترتيب بفارق تسع نقاط أمام بايرن ميونخ ولكن هذا الفارق تبخر الآن، وبات دورتموند في الصدارة بفارق هدفين امام بايرن ميونخ.

وقال ماركو رويس، قائد دورتموند، عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام الإنجليزي: أعتقد أن الزخم لم يعد في مصلحتنا الآن.

وكانت هذه آخر ضربة لدورتموند- في الخامس من فبراير الماضي، كان دورتموند يتصدر جدول الترتيب بفارق سبع نقاط أمام بايرن ميونخ، تعادل عل ملعبه في كأس ألمانيا ومازال ينافس في دوري أبطال أوروبا.

في الخامس من مارس، هيمن الفريق على مباراته أمام توتنهام في الشوط الأول ولكنه فشل في تسجيل الأهداف وفي النهاية خسر بهدف نظيف. لتكمل هذه الخسارة السبع مباريات الكارثية للفريق والتي شهدت الخروج من كأس المانيا ودوري أبطال أوروبا وحصد الفريق خمس نقاط من أصل 12 نقطة ممكنة في الدوري.

وقال رويس: نحن بحاجة للعمل على التسديد في أسرع وقت، والدخول في مواقع التسديد بشكل أكثر. يجب أن نقدم هذا خلال الأسابيع المقبلة وهذا يبدأ من مباراتنا يوم السبت.

ويحتل شتوتغارت المركز السادس عشر، الذي يخوض صاحبه دور فاصل للبقاء في دوري الدرجة الأولى، ولكن الفوز 5 - 1 على هانوفر في الجولة الماضية جعل الفريق يحصل على متنفس للابتعاد عن المراكز التي تهبط مباشرة. على عكس دورتموند، فجأة أصبح فريق بايرن ميونخ واثقا للغاية بعدما قلص الفارق في الدوري، الذي يسعى لحصد لقبه للمرة السابعة على التوالي.

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ويظل الفريق ينافس في كأس ألمانيا ومازالت أمامه مباراة ليفربول في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ستقام يوم الأربعاء المقبل.

وقال سيرج نابري جناح بايرن ميونخ، الذي مدد تعاقده مع النادي حتى 2023 هذا الأسبوع: حقيقة أننا تعادلنا مع دورتموند في النقاط يعطينا حافزا إضافيا. نحن أقوياء ذهنيا ووضعنا أنفسنا في مركز جيد.

وأعطى يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني خدعة إضافية لفريق بايرن موينخ، بإعلانه يوم الثلاثاء أن ماتس هوميلز وجيروم بواتينغ وتوماس مولر لن يكونوا ضمن قائمة المنتخب الألماني المقبلة.

وكان مسؤولو بايرن ميونخ، ومولر انتقدوا توقيت القرار وأسلوب إعلانه، ولدى اللاعبين الثلاثة فرصة مباشرة للرد في الملعب- إذا تم اختيارهم للعب من قبل المدرب نيكو كوفاتش.

ويلعب فرايبورغ مع هيرتا برلين في معركة بوسط الجدول، بينما يلعب لايبزيغ، صاحب المركز الثالث، مع ضيفه أوغسبورغ، فيما يلعب بوروسيا مونشنغلادباخ مع مضيفه ماينز.

ويسعى مونشنغلادباخ لاستعادة توازنه بعد الخسارة 1 - 5 أمام بايرن ميونخ في الجولة الماضية. ويقود دومينيكو تيديسكو شالكه أمام فيردر بريمن في افتتاح مباريات هذه الجولة يوم الجمعة، حيث يحتل شالكه المركز الرابع عشر بفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثالث من القاع.

وقام شالكه مؤخرا بتغيير المديرين الرياضيين ولكن الخسارة القاسية صفر - 4 أمام فوروتونا دوسلدورف وقبلها الخسارة بثلاثية نظيفة أمام ماينز جعلت المعنويات تهبط للحضيض.

وقال يوتشين شنايدر المدير الرياضي الجديد للموقع الرسمي لشالكه: حاليا، الأمور متعلقة بتغيير كل شيء في الملعب. نحتاج إلى تغيير الأشياء من الجولات الأخيرة.

وستكون ومعركة الهبوط هي محور الأحداث يوم الأحد، حيث يستضيف هانوفر، صاحب المركز الثاني من القاع، فريق باير ليفركوزن، بعد أن يلتقي نورنبرغ، صاحب المركز الأخير، مع مضيفه هوفنهايم. ويختتم آينتراخت فرانكفورت، منافسات هذه الجولة عندما يواجه فورتونا دوسلدورف يوم الاثنين المقبل.