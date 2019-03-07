تيباس يشعر بالإطراء لترشيحه لمنصب الرئيس التنفيذي في الدوري الانكليزي

اسماء السيد - أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنه يشعر بالإطراء لترشيحه لمنصب الرئيس التنفيذي في الدوري الانكليزي الممتاز، وذلك خلال إنعقاد مؤتمر الأعمال الرياضية في ماكاو الصينية الأربعاء.

وقال تيباس (56 عاما)، الذي يترأس الدوري الإسباني منذ عام 2013، لوكالة فرانس برس "أنا سعيد جدا لأن بطولة مثل الدوري الانكليزي الممتاز تفكر بي كي أشغل منصب الرئيس التنفيذي".

وعندما سُئل عما إذا كان مستعدا لمغادرة الدوري الاسباني للإنضمام إلى إنكلترا، أجاب "لا تعليق".

ويبحث الدوري الانكليزي عن رئيس تنفيذي جديد منذ أن اعلن العام الماضي ريتشارد سكودامور عزمه على الرحيل. فيما رفضت سيدة الأعمال البريطانية سوزانا ديناج تولي المنصب في كانون الأوّل/ ديسمبر الماضي بعدما تم ترشيحها.

ونما الدوري الممتاز خلال حقبة سكودامور ليصبح ظاهرة عالمية وبات حجم أعماله 5.5 مليارات جنيه إسترليني (7.3 مليارات دولار) في موسم 2016 ـ 2017 وفقا للدراسة التي أعدتها شركة "ديلويت" للاستشارات، أكثر بنسبة 86 بالمئة من "الليغا".

وأشار تيباس إلى أهمية السوق الصيني بالنسبة لاسبانيا، وان "الليغا" تحاول برمجة مباريات فريق إسبانيول، الذي تعاقد مع النجم الصيني وو لي، لتتناسب مع أوقات الجماهير في الصين.

وقال إن المباراة الاخيرة التي خاضها إسبانيول وسجل خلالها وو هدفه الأول مع النادي، حظيت بمتابعة جماهيرية أكثر بمرتين من مباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد.

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وأصبح المهاجم وو لي أول لاعب صيني يسجل هدفا في الدوري الإسباني، بعد مساهمته بفوز فريقه اسبانيول على ضيفه بلد الوليد 3-1 السبت.

وتابع تيباس "لدينا استراتيجية مع إسبانيول على مواقع التواصل الإجتماعي، ونعمل معهم عن قرب بما يختص توقيت مبارياتهم، لكي تتم مشاهدتهم في الصين"، مضيفا "من المهم أن يكون لدينا لاعبين من الطراز العالمي في مسابقتنا، لكي تتطور العلامة التجارية للنادي وللدوري".

وتابع "ولكن نحتاج إلى استخدام ذلك ليس فقط خلال المباراة، بل طوال الاسبوع. لذا علينا ان نتابع العمل طوال الاسبوع من اجل زيادة العلامة التجارية وحضور النادي والدوري".

وأصر تيباس المولود في كوستاريكا أن أعداد متابعي الليغا لم تتأثر برحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس هذا الموسم، فيما أكد أنه تم وضع استراتيجيات لإستيعاب الرحيل المحتمل لنجم برشلونة ليونيل ميسي.

وقال "نعمل منذ أعوام عدة في حال رحل أحد النجوم عن الدوري، لذا لن يكون هناك أي تأثير على المسابقة"، وتابع "هذا هو افضل مثال عن ذلك: رحل رونالدو ولم يترك ذلك أي تأثير على المسابقة. المتابعون أو أي شيء آخر".

وختم "نعرف أن ميسي لن يستمر حتى النهاية، لذا نعمل لكي نكون حاضرين لهذا اليوم، لنكون في افضل موقع لمواجهة هذه المشكلة".