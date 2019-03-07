شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد إبراهيم حسن ويبعد حفنى وجمعة وإمام قبل مواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق المران المُقام حالياً على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى التى ستقام الأحد المقبل على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات فى الكونفدرالية.

شهدت المُحاضرة حديث جروس مع لاعبى الزمالك عن بعض الأمور الفنية المعينة، بجانب توجيه بعض التعليمات والمهام الخاصة للاعبين من أجل تنفيذها فى المباراة المقبلة، وطالب المدير الفنى اللاعبين بتنفيذ المطلوب منهم على أكمل وجه، خاصة فى المرحلة المقبلة لمواصلة الانتصارات.

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وانتظم محمد عبد الغنى وإبراهيم حسن لاعبا الزمالك فى التدريبات الجماعية اليوم عقب نهاية البرنامج التأهيلى الذى وضع لهم على مدار مران الأمس بسبب معاناتهما من الإرهاق، فيما خصص الجهاز الفنى للزمالك اليوم فقرة تأهيل خاصة لأيمن حفنى وعبد الله جمعة وحازم إمام، لاعبى الفريق، داخل جمانيزيوم النادى، حيث فضل الجهاز الفنى خوضهم هذه الفقرة البدنية والتأهيلية فقط اليوم، للتغلب على الإرهاق الذى يعاني منه الثلاثى على أن يشارك الثلاثى غدا بشكل طبيعى فى التدريبات.

ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط، وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.