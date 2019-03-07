شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية الهامة ، منها تمسك الزمالك بكريستيان جروس المدير الفنى، وتدخل هانى أبو ريدة لحل أزمة معسكر المنتخب قبل أمم أفريقيا.

الزمالك يرفض التفريط فى جروس بعد ترشيحه لقيادة جراسهوبرز

يرفض مسؤولو نادى الزمالك فكرة التفريط فى خدمات السويسرى جروس، المدير الفنى للفريق الأبيض، فى الفترة الحالية بعد الأنباء التى ترددت فى الآونة الأخيرة حول ترشيح المدير الفنى لتولى تدريب فريق جراسهوبرز السويسرى فى الفترة الحالية، وكشف مصدر مسئول الزمالك أن جروس ملتزم بتعاقده مع النادى الأبيض والذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

مؤتمر صحفى للاسارتى غداً للحديث عن مواجهة الأهلى وفيتا كلوب

يحضر مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، ومعه قائد الفريق، مؤتمرا صحفيا فى الحادية عشرة والنصف من ظهر غدٍ الجمعة، والذى سيقام بملعب الشهداء فى العاصمة الكونغولية كينشاسا بحضور وسائل الإعلام للحديث عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولى.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الشهداء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

برج العرب يحتضن مواجهة الإسماعيلى أمام مازيمبى بدون جمهور

رفضت الجهات الأمنية حضور الجماهير فى مباراة الإسماعيلى أمام مازيمبى الكونغولى المقرر لها غدا الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

شيكابالا يبتعد عن تدريبات الزمالك بسبب عقد أبولون

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شهدت الساعات الماضية إخطار مسئولى الزمالك لمحمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق المُعار لأبولون سميرنى اليونانى، بعودته إلى الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل بعد نهاية فترة الإعارة إلى أبولون، لتدور التساؤلات حول إمكانية عودة "الأباتشى" لتدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة لتواجده فى القاهرة.

مؤمن زكريا يعود للقاهرة.. والأهلى يتلقى عروضاً لضمه

عاد مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى للقاهرة قادماً من السعودية بعد فسخ عقده مع أحد السعودى قبل انتهائه بنهاية الموسم الجارى، فى الوقت الذى تلقى الأهلى عدة عروض لاستعارة مؤمن زكريا من دوريات لازال باب القيد فيها مفتوحاً، أبرزها من الدورى الفنلندى.

أبو ريدة يتدخل لحسم أزمة المعسكر الأخير للمنتخب قبل أمم إفريقيا

تدخل هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة لإنهاء الخلاف بين جهاز منتخب مصر وبين لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين بسبب تمسك المنتخب بخوض معسكر لمدة 19 يوما، في حين طلبت لجنة المسابقات الاكتفاء بـ15 يوما فقط فى ظل ضيق الوقت ورغبة المسابقات في الاستفادة بالوقت لانهاء مسابقة كاس مصر وخوض اكثر من جولة ببطولة الدورى

تغيير حكم مباراة السويس والنصر قبل اللقاء.. اعرف السبب

شهد ملعب عجرود مستضيف مباراة منتخب السويس والنصر فى الأسبوع الـ21 للقسم الثانى واقعة غريبة، حيث تم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم بقيادة محمود نصيرى من منطقة القاهرة، وهى نفس منطقة نادى النصر، واعترض مسئولو السويس على القرار قبل انطلاق المباراة فى الثالثة عصراً.

كما تأخر الحكم المساعد عن الحضور، وهو ما أدى فى النهاية بإسناد اللقاء إلى سيد عبيد من منطقة الشرقية.