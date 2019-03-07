الزمالك ينعى والدة خالد لطيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بخالص العزاء للإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى والنادى الأبيض السابق، فى وفاة والدته التى رحلت عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض. وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة العصر فى مسجد السيدة نفيسة وتقدم مجلس إدارة نادى الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحلة، داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمدها بالرحمة. ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد عمر مكرم مساء الاثنين المقبل.

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