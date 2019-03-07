شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض نتيجة فحوصات حمدى فتحى على الهيئة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد محمود طبيب الأهلى إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة أحمد عبد العزيز اليوم الخميس، موضحاً أن اللاعب سيخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية لتحديد برنامجه العلاجي وطريقة التأهيل .

وكانت الأشعة التي أجراها حمدي فتحي قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على إثره من ٤ إلى ٦ أسابيع.