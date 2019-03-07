شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مازيمبى: نواجه الإسماعيلى بحذر كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شونغو كاباسو لاعب مازيمبى إن فريقه لديه إصرار كبير من أجل حسم بطاقة التأهل للدور المقبل من الإسكندرية.

ويستضيف الدراويش الفريق الكونغولى مساء غدا الجمعة باستاد برج العرب فى خامس جولات دورى الأبطال الأفريقى.

Advertisements

وأضاف فى تصريحات للصحافة الكونغولية :”علينا أن نلتزم ونلعب بحذر كبير أمام الإسماعيلى الذى يعد فريق متماسك لاسيما فى ملعبه ، لا يوجد فريق ضعيف فى تلك البطولة”.

وواصل :”تابعنا مباريات الإسماعيلى الأخيرة فهو فريق جيد لذلك سنحترمه كثيرا ونتطلع لتحقيق انتصار يمهد لنا التأهل بجانب شباب قسنطينة الجزائرى”.

يذكر أن مازيمبى يحتل وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يقع الدراويش فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.