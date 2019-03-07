شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مؤتمر دعم بعثة الأولمبياد الخاص المشاركة بالألعاب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن آخر استعدادات مصر للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص، والمقرر أن تستضيفها مدينة أبوظبى الإماراتية خلال الفترة من 14 وحتى 21 مارس الجارى.

وأكد صبحى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر الخميس بأحد فنادق التجمع الخامس، أن لاعبى الأولمبياد الخاص سيعملون كعادتهم على رفع اسم مصر عالياً بالمحفل الدولى، معرباً عن أمله أن تحصد البعثة المصرية ميداليات عديدة فى كافة منافسات الألعاب العالمية.

من جهته قال الدكتور باسم تهامى، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصرى، إن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كان شديد الحرص على حضور المؤتمر لدعم ومؤازرة أعضاء البعثة المصرية للأولمبياد الخاص فى معسكرهم الأخير قبل سفرهم إلى أبوظبى للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص.

وأشار تهامى إلي الدور الكبير الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة من أجل قضية الدمج المجتمعى لأبطالنا فى الأولمبياد الخاص بالمجتمع، من خلال عدد من الأنشطة على المستوى المحلى والدولى.

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وتشارك مصر ببعثة تضم 100 فرد وتشمل 69 لاعباً ولاعبة و27 مدرباً ورئيساً للبعثة و2 نواب له وطبيباً للمشاركة فى 14 رياضة متنوعة تشملها الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أبوظبى 2019.