شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير حكم مباراة السويس والنصر قبل اللقاء.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ملعب عجرود مستضيف مباراة منتخب السويس والنصر فى الأسبوع الـ21 للقسم الثانى واقعة غريبة، حيث تم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم بقيادة محمود نصيرى من منطقة القاهرة، وهى نفس منطقة نادى النصر، واعترض مسئولو السويس على القرار قبل انطلاق المباراة فى الثالثة عصراً.
كما تأخر الحكم المساعد عن الحضور، وهو ما أدى فى النهاية بإسناد اللقاء إلى سيد عبيد من منطقة الشرقية.
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