شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يكشف لنجوم الإسماعيلى نقاط قوة مازيمبى ويستشهد بمواجهة الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه البلجيكى سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، عدة تحذيرات للاعبين من خطورة فريق مازيمبى فى الكرات العرضية.

ويحل الفريق الكونغولى ضيفاً على الدراويش غدا، الجمعة، باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى المرحلة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

واستشهد المدرب البلجيكى بمواجهة الافتتاح التى تلقى فيها الإسماعيلى هدفين من كرات عرضية باعتبارها أحد أهم أسلحة الفريق الكونغولى.

ويتطلع الدراويش لتحقيق انتصار وبأكبر عدد من الأهداف مع انتظار نتائج المنافسين أملا فى حصد بطاقة التأهل التى أصبحت ضعيفة بعد جمع نقطة من 4 مباريات.