شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. متى يعود شيكابالا إلى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك عودة محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، فى الموسم الجديد، بعد نهاية فترة إعارته بنهاية الموسم الجارى لأبولون سميرنى اليونانى، لتدور العديد من التساؤلات حول موعد عودة "الأباتشى" وظهوره فى ميت عقبة، وهو ما نستعرضه فى التقرير التالى بالإجابة عن كافة التساؤلات المطروحة فى ذلك الملف..

هل فسخ شيكابالا عقده مع أبولون؟

مصدر مقرب من شيكابالا أكد أنه لن يستطيع العودة لتدريبات الزمالك فى الوقت الحالى بسبب عدم فسخ عقده مع أبولون اليونانى، وكان من المنتظر أن تتم تلك الإجراءات فى شهر يناير الماضى ولم يتسن إتمامها لتعثر انتقاله للمصرى البورسعيدى، لذا لن يستطيع اللاعب الانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية بسبب امتداد عقده أبولون، حيث سينتهى بنهاية الموسم الجارى، موضحاً أن اللاعب سيخوض تدريبات خاصة خلال الفترة الحالية حتى يكون جاهزاً للموسم الجديد.

متى ينتهى عقد الإعارة من الزمالك لأبولون؟

قال المصدر ذاته، إن أبولون اليونانى يعد فى الوقت الحالى فى تعداد الهابطين من الدورى اليونانى، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط بعد خوضه 23 مباراة، ومع نهاية ارتباطات الفريق اليونانى فى الدورى سيكون قد انتهى عقد شيكابالا، وأنه سيتواصل مع إدارة النادى اليونانى خلال الفترة الحالية لإنهاء الأمور المتعلقة بعقده بصورة ودية حتى لا يتم تصعيد المسألة.

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ومتى يظهر فى الزمالك؟

شيكابالا كشف أنه سيتواجد لمساندة الزمالك بداية من مواجهة جورماهيا الكينى التى ستقام الأحد المقبل على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، وأنه قد يظهر فى التدريبات قبل المباراة لتشجيع زملائه وتحفيزهم.

وماذا عن العودة بشكل رسمى؟

شيكابالا سيتم تجهيزه بصورة بدنية وفنية جيدة من خلال تدريبات خاصة حتى يكون جاهزاً للعودة بشكل رسمى مع نهاية الموسم الجارى، خاصة أن مجلس إدارة قلعة ميت عقبة اتخذ القرار بشأن عودته واللاعب أعرب عن سعادته بذلك، خاصة أن أمنيته العودة إلى بيته مرة ثانية، لأن عقده الحالى يتبقى فيه موسم وحيد مع الزمالك.