دوري بلس .. مباراة الشباب والفيصلي اليوم الخميس 7-3-2019 في الدوري السعودي

يستضيف النادي الشباب السعودي الأول لكرة القدم، نظيرة نادي الفيصلي السعودي، في واحدة من أقوى مباريات الدوري السعودي، وذلك في الجولة الثالثة والعشرين من مباريات الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، وذلك على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

ويسعى نادي الشباب السعودي في مواجهة اليوم إلى تحقيق الفوز على نظيرة الفيصلي العنيد، حيث يسعى الليوث للحفاظ على مركزهم في الدوري السعودي في الموسم الكروي الحالي، والحصول على الثلاث نقاط الصعبة.

بينما يسعى النادي الفيصلي الذي حقق موسم طيب في الفترة الحالي، إلى تحقيق المفاجأة والفوز على نادي الشباب العائد بقوة، ويسعى الفيصلي للحفاظ على مركزه بين الكبار، حيث التقى الفريقين في الدور الأول، وقد انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل نادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، حيث حقق الفريق 11 انتصار وسبع تعادلات في الموسم الحالي، بينما يحتل الفيصلي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة الشباب والفيصلي اليوم

مباراة الشباب والفيصلي، سوف تقام في تمام الساعة 6:40 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما سوف يتم إذاعة المباراة عبر تطبيق دوري بلس، مع قنوات “ksa sport 2 HD” على القمر الصناعي عربسات من خلال التردد: 12207 والترميز 27500 ومعدل التصحيح 5/6.