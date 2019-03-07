قبل مواجهة الأهلي.. فيتا كلوب يتسلح بمعقل "الشغب والشهداء" لهزيمة الخصوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يصطدم الأهلي يوم السبت المقبل بمنافسه فيتا كلوب الكونغولي في مباراة تأتي ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي سيخرج إلى الكونغو من أجل مواجهة فيتا على ملعب "الشهداء" والذي شهد مؤخرًا أحداث شغب خلال مباراة فيتا كلوب أمام سانت إيلوي لوبوبو الأمر الذي جعل الجهات الأمنية تقرر إغلاق الملعب في المباريات المحلية.

ويتطلع الأهلي أن يحقق الفوز في مباراة السبت المقبل من أجل حجز بطاقة العبور إلى دور الثمانية، لكن سيصطدم المارد الأحمر بقوة ملعب فيتا حيث لم يتلق أي هزيمة منذ 24 مايو 2017 بعد الخسارة من فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات بثلاثة أهداف لهدف.

بداية

عقب الخسارة من صن داونز استطاع فيتا كلوب أن يعود سريعًا خلال نسخة 2017 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا من خلال الفوز على سانت جورج الأثيوبي بهدفين مقابل هدف في مباراة جاءت ضمن الجولة الرابعة.

وفي المباراة التالية خلال هذه النسخة تعادل فيتا كلوب للمرة الأولى أمام الترجي التونسي (2-2) في مباراة أقيمت ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات.

- انطلاقة نارية وتعادل جديد

في النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدأ فيتا كلوب مشواره بالفوز على ميتي ويندرز بطل مالاوي بأربعة أهداف دون رد ضمن ذهاب دور الـ64.

وفي إياب دور الـ32 حافظ فيتا كلوب على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه بالتعادل أمام الدفاع الحسني الجديدي بهدفين لكل فريق.

تعادل فيتا أمام الدفاع الحسني الجديدي لم يكن كافيًا من أجل التأهل لدور المجموعات بعد فوز بطل المغرب في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

- سلسلة من الانتصارات

تحول فيتا كلوب للمنافسة ببطولة الكونفدرالية ليبدأ بطل الكونغو مشواره من الدور الثاني بالفوز على لامانشا الكونغولي.

وفي المباراة الثانية بدور المجموعات حقق فيتا كلوب فوزًا جديدًا على ملعبه أمام أسيك ميموزا الإيفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بطل الكونغو واصل سلسلة انتصاراته بالفوز على أدونا ستارز الغاني بهدفين دون رد في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وفي الجولة التالية، فاز فيتا كلوب على الرجاء البيضاوي المغربي بهدفين دون رد.

قرعة دور الثمانية أسفرت عن مواجهة فيتا كلوب أمام نهضة البركان المغربي ليحقق بطل الكونغو فوزًا في لقاء الإياب على ملعب "الشهداء" بثلاثة أهداف لهدف بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي مباراة نصف النهائي، اصطدم فيتا كلوب بفريق المصري البورسعيدي الذي تعادل معه سلبيًا ببورسعيد، قبل أن يفوز بطل الكونغو بأربعة أهداف دون رد.

وفي المباراة النهائية تلقى فيتا كلوب خسارة من الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف دون رد في المغرب، إلا أن بطل الكونغو فاز في لقاء العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

- الطريق مستمر

خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا حقق فيتا كلوب بداية قوية على ملعبه بالفوز على بانتو بطل ليسوتو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء الذهاب من دور الـ32.

وفي الجولة الثانية من دور المجموعات اكتسح فيتا كلوب منافسه سيمبا التنزاني بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري (2-2) بعد تسعة انتصارات متتالية على ملعبه.