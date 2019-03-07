بالصور .. 6 اسماء دفعت أبو تريكة للبحث في جوجل قبل "ريمونتادا" مان يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد

سخر محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق، ومحلل المباريات عبر قنوات بي ان سبورت، من التشكيلة التى قادت مانشستر يونايتد لتحقيق فوز تاريخي على باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وعوض مانشستر يونايتد هزيمنه ذهابا على ملعب "أولد ترافورد" بهدفين نظيفين للفوز على باريس سان جيرمان (3-1) في ريمونتادا (عودة فى اللغة الأسبانية) إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن يونايتد مجموعة كبير من اللاعبين أبرزهم : أليكسيس سانشيز، وماتتش، ولينجارد، وبيريرا، بوجبا ليستعين الشياطين الحمر بمجموعة من الشباب فى قائمة المباراة .

وعلق ساخرًا على هذه: "دكة احتياط يونايد غير معروفة.. دخلت على جوجل لأتعرف عليهم".

للتعرف على الاسماء المجهولة لتريكة أضغط على التالي :