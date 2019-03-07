في رد قديم.. عبدالحفيظ لرئيس الزمالك: "لو عندك سيديهات لانتمائي للإخوان طلعها"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

جدد رئيس نادي الزمالك اتهامه لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية المحور بساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وقال رئيس الزمالك "دائمًا يريد سيد عبدالحفيظ افتعال أي أزمة ليس لأجل الأهلي، ولكن لكي يكون هناك مشكلة في البلد وفتنة ونرد على بعضنا البعض وتشتعل البلاد".

واتهم رئيس نادي الزمالك سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأنه "لا يعمل لصالح ناديه بل لديه أهداف أخرى غير ما يظهره بأنه لصالح ناديه".

وفي رد قديم، نفى سيد عبدالحفيظ هذه الاتهامات قائلاً "لو عنده أي سيديهات ضدي تثبت انتمائي للإخوان يطلعها للرأي العام".

وسخر مدير الكرة بالأهلي "هو بارع في مثل هذه الأمور ولوث بها الوسط الرياضي طوال السنوات الماضية".

وكان عبدالحفيظ قد نفى في لقاء تليفزيوني سابق انتماءه لجماعة الإخوان أو أي حزب سياسي مستنكراً هذه الاتهامات.

وعلق: "لو كنت إخوان ليه ما قلتش أيام حكم محمد مرسي وليه وما شاركتش بكملة أو صورة".

وأنهى: "أنا مش مطالب ألف مصر بيت بيت لنفي اتهامات انتمائي للإخوان".