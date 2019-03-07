رسميًّا.. لاعب برشلونة يزامل إنييستا في فيسيل كوبي الياباني

قدم نادي فيسيل كوبي الياباني لاعبه الجديد الأسباني سيرجي سامبر، الذي تعاقد معه بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ناديه السابق برشلونة بالتراضي قبل ثلاثة أيام، ليصبح زميلاً لمواطنيه أندريس انييستا ودافيد فيا.
شارك سامبر في ثلاثة عشرمباراة مع الفريق منهم أربعة في 2014/15، وسبعة في 2015/16 ومرة في مواسم 2016/17 ولن يشارك في موسم 2018/19.
وتوج مع برشلونة بلقب الدوري مرة، ولقب دوري أبطال أوروبا
في موسم 2016/17 ، لعب سامبر وكان يمتلك 24 عاماً 23 مباراة على سبيل الإعارة في غرناطة وفي عام 2017/18 لعب خمس مرات في لاس بالماس على سبيل الإعارة قبل تعرضه لإصابة خطيرة أجبرته على العودة إلى برشلونة في منتصف الموسم.
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