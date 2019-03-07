مدرب الإسماعيلي يكشف نقاط قوة فريق مازيمبي

يستضيف، مساء غدٍ الجمعة، فريق الإسماعيلي، نظيره مازيمبي الكونغولي على ملعب برج العرب، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

قام البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى بتوجيه عدة تحذيرات للاعبين من خطورة فريق مازيمبى فى الكرات العرضية.

واستشهد المدرب البلجيكى بمواجهة الافتتاح التى تلقى فيها الفريق هدفين من كرات عرضية باعتبارها أحد أهم أسلحة

الفريق الكونغولى.

ويتطلع الدراويش لتحقيق انتصار وبأكبر عدد من الأهداف مع انتظار نتائج المنافسين أملًا فى حصد بطاقة التأهل التى أصبحت فرصها ضعيفة بعد جمع نقطة من 4 مباريات.

يذكر أن مازيمبى يحتل وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل الإسماعيلي الترتيب بالمركز الرابع برصيد نقطة واحدة.