الإسماعيلي يأمل في الفوز رقم 41 بدوري أبطال أفريقيا

يستضيف مساء غد الجمعة فريق الإسماعيلي المصري منافسه مازيمبى الكونغولى علي ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. وذكر الموقع الرسمي للإسماعيلي أن الفريق خاض فى دورى الأبطال منذ موسم 69-70 التى حصد لقبها حتى الأن 74 مواجهة ، فاز فى 40 لقاء وتعادل فى 17 مباراة وخسر فى مثلهم ، وسجل لاعبوه 121 هدف وتلقت شباك الدراويش 71 هدف. حتى الأن 74 مواجهة ، فاز فى 40 لقاء وتعادل فى 17 مباراة وخسر فى مثلهم ، وسجل لاعبوه 121 هدف وتلقت شباك الدراويش 71 هدف. ويدخل مازيمبي اللقاء وهو يحتل وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط بينما يقع الدراويش فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة. مشوار الإسماعيلي مع الفرق الكونغالية: فى عام 2014 التقى الدراويش فريق أم كيه بالدور التمهيدى المكرر لكأس الاتحاد الأفريقى الكونفدرالية وتعادل الفريقيان سلبيًا فى لقاء الذهاب بالكونغو، ويوم 9 مارس 2014 تكررت نفس النتيجة فى لقاء الإياب بالإسماعيلية قبل أن يصعد الإسماعيلى بالضربات الترجيحية.

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