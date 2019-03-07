مجلس الزمالك ينعى خالد لطيف في وفاة والدته

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بخالص العزاء لخالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد لخالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحادالكرة في وفاة المغفورة لها والدته. ويدعو المجلس الله أن يتغمدها بالرحمة، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

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