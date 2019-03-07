رياضة | عاجل.. الاتحاد الأوروبي يعاقب سيميوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الاتحاد الأوروبي يعاقب سيميوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكر القدم "يويفا" عقوبة الارجنتيني سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني بعد لقطته المثيرة للجدل أمام يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 بدوري الابطال.

وقرر الاتحاد الأوروبي توقيع عقوبة مالية على سيميوني بـ20.000 يورو بعد احتفاله الفاحش عقب هدف أتلتيكو مدريد الأول بشباك يوفنتوس.

ورفض الاتحاد الأوروبي إيقاف سيميوني عن مباراة الإياب واكتفي بتوقيع عقوبة مالية فقط لذلك سيتواجد المدرب على المقاعد الفنية في الاسبوع المقبل بلقاء العودة في تورينو.

وكان سيميوني قد اعتذر عن احتفاله السئ موضحاً بأنه لم يتعمد توجيه الاهانات لأي شخص وذلك خلال تصريحاته السابقة عقب نهاية المباراة.