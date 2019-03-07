رياضة | "تاكيس" يؤجل توقيع عقود وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تاكيس" يؤجل توقيع عقود وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على تأجيل توقيع عقود تجديد تعاقده مع الفريق الدجلاوي، خلال المرحلة المقبلة.

ووافق تاكيس، مبدئيًا على العرض المقدم من ماجد سامي رئيس النادي، للبقاء على رأس القيادة الفنية لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، إلا أنه اشترط استمرار الفريق بالدوري الممتاز.

وعرض مسؤولي وادي دجلة، على تاكيس التجديد للنادي، بعد الإشادة التي نالها من جميع النقاد والرياضيين رغم وضع الفريق الحرج، منذ بداية الموسم

ونجح تاكيس، في قيادة الفريق مؤخرًا للقفز من مؤخرة الجدول إلى المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة والبعد عن منطقة الخطر.