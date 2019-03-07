رياضة | "تاكيس" يؤجل توقيع عقود وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تاكيس" يؤجل توقيع عقود وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر اليوناني جونياس تاكيس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على تأجيل توقيع عقود تجديد تعاقده مع الفريق الدجلاوي، خلال المرحلة المقبلة.
ووافق تاكيس، مبدئيًا على العرض المقدم من ماجد سامي رئيس النادي، للبقاء على رأس القيادة الفنية لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، إلا أنه اشترط استمرار الفريق بالدوري الممتاز.
وعرض مسؤولي وادي دجلة، على تاكيس التجديد للنادي، بعد الإشادة التي نالها من جميع النقاد والرياضيين رغم وضع الفريق الحرج، منذ بداية الموسم
ونجح تاكيس، في قيادة الفريق مؤخرًا للقفز من مؤخرة الجدول إلى المركز الـ 12 برصيد 26 نقطة والبعد عن منطقة الخطر.
الزمالك يفاوض إسلام جابر
تلقى إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة والمعار إلى صفوف الداخلية، عرضًا من مسؤولي نادي الزمالك، للحصول على خدماته في الموسم المقبل.
ويقود المفاوضات مع اللاعب، أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، والذى أجرى اتصالات مع جابر، لاستطلاع رأيه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.
وأكد مسؤولو المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، على عدم الممانعة في رحيل اللاعب، إلا أنها لن تعترف بأى عروض غير رسمية أو أحاديث شفوية مع اللاعب أو عبر الوسطاء، وتحدثوا مع جابر حول ضرورة وصول عرض رسمى لمناقشته، خاصةً أن إعارة اللاعب تنتهى بنهاية الموسم الجاري.
الأهلي يواجه 3 أزمات في الكونغو
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الفريق سيخوض مباراة صعبة أمام فيتا كلوب الكونغولي بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأوضح عبد الحفيظ أن صعوبة المباراة تأتي في ظل سعي المنافس لتحقيق الفوز باعتباره السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود لدور الثمانية.
وأضاف أن الجهاز الفني بالأهلي حرص على دارسة فريق فيتا كلوب في الفترة الماضية وشاهد أكثر من مباراة للفريق الكونغولي الذي يؤدي بشكل مميز على ملعبه، ولديه عناصر جيدة على المستويين الفني والجماعي.
وأشار مدير الكرة إلى أن أجواء المباراة من أرضية الملعب الترتان ودرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة كلها عوامل تزيد من صعوبة اللقاء.
وشدد عبد الحفيظ على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على كل الصعوبات؛ للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة.
وأتم عبد الحفيظ حديثه أن خبرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.
الأهلي يعرض حمدي فتحي على اللجنة الطبية
قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز اليوم الخميس.
وأوضح طبيب الأهلي أن حمدي فتحي سيخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية لتحديد برنامجه العلاجي وطريقة التأهيل .
وكانت الأشعة التي أجراها حمدي فتحي قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على إثره من ٤ إلى ٦ أسابيع.