رياضة | 3 غيابات في تدريبات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 غيابات في تدريبات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت كتيبة فريق ريال مدريد الإسباني لمواصلة التدريبات الجماعية مساء اليوم للاستعداد والتحضير لمواجهة بلد الوليد يوم الاحد المقبل بالدوري.

وكان ريال مدريد قد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق أياكس الهولندي من دور الـ16 بعد الهزيمة في ملعب البرنابيو 4-1.

ذكر موقع البرنابيو، أن تدريبات ريال مدريد اليوم لم تشهد تواجد الثلاثي جاريث بيل وريجليون وكيلور نافاس حيث اكتفوا بالتدريبات بشكل منفرد.

واضاف الموقع، أن بيل يعاني من إصابة تعرض لها خلال لقاء أياكس ولكنه لم يستبعد من مواجهة بلد الوليد القادمة.

ويسعي ريال مدريد لتخطي عقبة بلد الوليد لاستعادة الثقة والتوازن، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وتوديع بطولة كأس ملك إسبانيا.