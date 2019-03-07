رياضة | "أحداد" يطيح بـ"كهربا" من تشكيل الزمالك أمام جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أحداد" يطيح بـ"كهربا" من تشكيل الزمالك أمام جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على استمرار المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض، ضمن التشكيل الأساسي لمباراة جورماهيا الكيني المقبلة، المحدد لها يوم الأحد 10 مارس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء قرار المدرب السويسري عقب تألق اللاعب المغربي، خلال المباراة الأخيرة أمام بترو أتليتكو الأنجولي، ونجاحه في إحراز هدف المباراة الوحيد، الذي حافظ على حظوظ الزمالك، في الصعود للدور التالي من البطولة الإفريقية.

وأكد مصدر داخل الفريق الأبيض، أن أحداد مستمر في التشكيل الأساسي، حتى في حال انضمام محمود عبدالمنعم "كهربا" لقائمة المباراة، بعد أن تم العفو عنه ورفع الإيقاف من قبل مجلس إدارة الزمالك، وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أمام بطل كينيا، للاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، وأيضاً للأخذ بالثأر بعد أن ألحق جورماهيا هزيمة ثقيلة بالأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب موي بالعاصمة الكينية نيروبي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.