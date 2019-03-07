رياضة | "أحداد" يطيح بـ"كهربا" من تشكيل الزمالك أمام جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أحداد" يطيح بـ"كهربا" من تشكيل الزمالك أمام جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على استمرار المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض، ضمن التشكيل الأساسي لمباراة جورماهيا الكيني المقبلة، المحدد لها يوم الأحد 10 مارس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء قرار المدرب السويسري عقب تألق اللاعب المغربي، خلال المباراة الأخيرة أمام بترو أتليتكو الأنجولي، ونجاحه في إحراز هدف المباراة الوحيد، الذي حافظ على حظوظ الزمالك، في الصعود للدور التالي من البطولة الإفريقية.
وأكد مصدر داخل الفريق الأبيض، أن أحداد مستمر في التشكيل الأساسي، حتى في حال انضمام محمود عبدالمنعم "كهربا" لقائمة المباراة، بعد أن تم العفو عنه ورفع الإيقاف من قبل مجلس إدارة الزمالك، وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.
ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز أمام بطل كينيا، للاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية، وأيضاً للأخذ بالثأر بعد أن ألحق جورماهيا هزيمة ثقيلة بالأبيض بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى التي أقيمت على ملعب موي بالعاصمة الكينية نيروبي.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط، خلف نصر حسين داي المتصدر برصيد 7 نقاط، وجورماهيا صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط.
رئيس الزمالك يتحدى كريستيان جروس
طلب رئيس نادي الزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق تطبيق العدل داخل القلعة البيضاء خلال الفترة القادمة واعتبار الأمر طريقه لتحقيق الانتصارات والبطولات.
وشدد رئيس الزمالك على جروس بضرورة أن يشارك الأصلح بعيدًا عن المجاملات أو النجومية مشيرًا إلى أن اللاعب الذي يجتهد ويقاتل داخل المستطيل الأخضر سيحصل على فرصته ويتواجد مع الفريق بعد الانتصار الأخير الذي حققه الفريق على حساب بترو أتليتكو الأنجولي وسط غياب بعض النجوم وعلى رأسهم كهربا بسبب الإيقاف.
الزمالك يفاوض إسلام جابر
تلقى إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة والمعار إلى صفوف الداخلية، عرضًا من مسؤولي نادي الزمالك، للحصول على خدماته في الموسم المقبل.
ويقود المفاوضات مع اللاعب، أمير مرتضى المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، والذى أجرى اتصالات مع جابر، لاستطلاع رأيه قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.
وأكد مسؤولو المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، على عدم الممانعة في رحيل اللاعب، إلا أنها لن تعترف بأى عروض غير رسمية أو أحاديث شفوية مع اللاعب أو عبر الوسطاء، وتحدثوا مع جابر حول ضرورة وصول عرض رسمى لمناقشته، خاصةً أن إعارة اللاعب تنتهى بنهاية الموسم الجاري.
الأهلي يواجه 3 أزمات في الكونغو
قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الفريق سيخوض مباراة صعبة أمام فيتا كلوب الكونغولي بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأوضح عبد الحفيظ أن صعوبة المباراة تأتي في ظل سعي المنافس لتحقيق الفوز باعتباره السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود لدور الثمانية.
وأضاف أن الجهاز الفني بالأهلي حرص على دارسة فريق فيتا كلوب في الفترة الماضية وشاهد أكثر من مباراة للفريق الكونغولي الذي يؤدي بشكل مميز على ملعبه، ولديه عناصر جيدة على المستويين الفني والجماعي.
وأشار مدير الكرة إلى أن أجواء المباراة من أرضية الملعب الترتان ودرجة الحرارة والرطوبة المرتفعة كلها عوامل تزيد من صعوبة اللقاء.
وشدد عبد الحفيظ على ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية والتغلب على كل الصعوبات؛ للاستمرار في صدارة ترتيب المجموعة.
وأتم عبد الحفيظ حديثه أن خبرات لاعبي الأهلي وإمكانياتهم قادرة على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.
الأهلي يعرض حمدي فتحي على اللجنة الطبية
قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيتم عرضه على اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز اليوم الخميس.
وأوضح طبيب الأهلي أن حمدي فتحي سيخضع لفحوصات دقيقة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية لتحديد برنامجه العلاجي وطريقة التأهيل .
وكانت الأشعة التي أجراها حمدي فتحي قد أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية يغيب على إثره من ٤ إلى ٦ أسابيع.
صدمة في الأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك
تلقى النادي الأهلي صدمة في طول مدة غياب حمدي فتحي لاعب الوسط الذي تعرض للإصابة في مباراة بتروجت ضمن منافسات الدوري المصري.
وأثبتت الأشعة أن حمدي فتحي تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية تحتاج للعلاج لمدة 45 يومًا وهو ما صدم مسئولي الأهلي.
ويغيب حمدي فتحي عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 من شهر مارس الجاري والتي تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري المصري.
الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج
فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.