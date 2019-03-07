رياضة | وزير الرياضة يشهد مؤتمر دعم بعثة الأولمبياد الخاص المشاركة بالألعاب العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يشهد مؤتمر دعم بعثة الأولمبياد الخاص المشاركة بالألعاب العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن آخر استعدادات مصر للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والمقرر أن تستضيفها مدينة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من 14 وحتى 21 مارس الجاري.

وأكد "صبحي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر الخميس بأحد فنادق التجمع الخامس، أن لاعبي الأولمبياد الخاص سيعملون كعادتهم على رفع اسم مصر عاليا بالمحفل الدولي، معربا عن أمله أن تحصد البعثة المصرية ميداليات عديدة في كافة منافسات الألعاب العالمية.

وصرح الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان شديد الحرص على حضور المؤتمر لدعم ومؤازرة أعضاء البعثة المصرية للأولمبياد الخاص في معسكرهم الأخير قبل سفرهم إلي مدينة أبوظبي الأماراتية للمشاركة بالألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص.

وآشار تهامي إلي الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة من أجل قضية الدمج المجتمعي لأبطالنا في الأولمبياد الخاص في المجتمع من خلال عددا من الانشطة علي المستوي المحلي والدولي.

وتشارك مصر ببعثة مصرية مكونه 100 فرد وتشمل 69 لاعب ولاعبة و27 مدربًا ورئيسا للبعثة و2 نواب له وطبيب للمشاركة في 14 رياضة متنوعة تشملها الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.