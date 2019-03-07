رياضة | صدمة جديدة.. ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كارفاخال وفاسكويز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة.. ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كارفاخال وفاسكويز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن التشخيص الطبي للثنائي داني كارفاخال ولوكاس فاسكويز.

ذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، أن كارفاخال ولوكاس فاسكويز عانوا من إصابات مختلفة خلال الفترة الماضية ليخضعان للفحوصات من قبل الفريق الطبي.

واكد ريال مدريد على أن كارفاخال يعاني من إصابة قوية على مستوي الفخذ الأيمن وسيكون خارج الحسابات لمدة شهر تقريباً من اجل العودة للمشاركة.

أما زميله فاسكويز يعاني من إصابة قوية في الصف الأول بأوتار الركبة ولم يتم تحديد مدة غيابه حتي الآن عن الفريق بشكل رسمي.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق أياكس الهولندي عقب الخسارة في الإياب 4-1 بملعب البرنابيو رغم فوزه بالذهاب 2-1.