رياضة | "السلام والمكس" مرشحان لاستضافة مباريات كأس الامم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السلام والمكس" مرشحان لاستضافة مباريات كأس الامم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل استاد السلام والمكس بالإسكندرية، ضمن ترشيحات اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة، للمفاضلة بين أحداهما لإستضافة مباريات إحدي مجموعات البطولة.

ومن المقرر أن يكون الملعب المختار بديلًا لملعب بورسعيد الذي اقترب استبعاده من البطولة، بسبب عدم توافر الشروط والمطابقة.

وكشف أحمد شوبير نائب رئيس الجبلاية، إن التقرير الهندسي الذي تم تقديمه من المسئولين الفنيين عن ترميم إستاد بورسعيد تضمن وجود شرخ بأحد المدرجات، يحتاج إلى 15 يومًا من أجل ترميمه، وتم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء.

وتستضيف القاهرة فعاليات بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 19 يونيو حتى 21 يوليو المقبل.