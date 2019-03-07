رياضة | 200 فارس وفارسة يشاركون فى بطولة كأس مصر للفروسية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 200 فارس وفارسة يشاركون فى بطولة كأس مصر للفروسية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت بعد ظهر اليوم الخميس بطولة كأس مصر للفروسية للدرجات الخامسة بقسميها والسادسة بقسميها والمبتدئين للموسم الرياضى 2019 على خمسة ارتفاعات بنادى كينج زرانش بالاسكندرية وتستمر البطولة حتى بعد غد السبت بمشاركة 200 فارس وفارسة ، ويحصل على الجوائز المالية الستة لاعبين الأوائل فى كل إرتفاع ، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة صباح اليوم بالكشف الطبى على الخيول للتأكد من سلامتها قبل بدء المنافسات الرسمية .

قال اللواء سيد معوض مدير البطولة إن القاعدة العريضة من الفرسان بدأت تزيد بشكل كبير بسبب المباريات المفتوحةالتى يقيمها الاتحاد ، والتى يسهل فيها الاتحاد إجراءات المشاركة للاعبين المبتدئين ، مشيرا إلى ان البطولة كان محددا اقامتها منذ أسبوعين ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية فضل الاتحاد تأجيلها حفاظا على سلامة الفرسان وخيولهم .