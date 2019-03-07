رياضة | تشكيل فريقي طنطا والأوليمبي في قمة القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل فريقي طنطا والأوليمبي في قمة القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بعد قليل مباراة فريقي طنطا والأوليمبي في الجولة 21 بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

تشكيل الأوليمبي أمام طنطا

هاني جمال، ومحمد رجب، والسيد جاد، وأحمد صالح، واسلام رمضان، وطه ابراهيم، ومراد رجب، ومحمد سعيد، واستفيان شلبي، وأحمد حمزة، ومحمد ابراهيم.

دكة البدلاء:- احمد سعيد، ومروان شاهبن، وأشرف انور، وحسام جلال، ورياض حسين، واسلام كمال، وماهر عبدو

تشكيل طنطا أمام الأوليمبي

إسلام طارق، وحسين رمضان، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، ومحمد الشاذلي، وأحمد قطاوي، وحسام غالي، ومصطفي أمين، ومحمد خليفة، وعبدالرحمن الدح، وإسماعيل بامبا.

دكة البدلاء:- السيد الصاوي، ومحمد خليفة، ومحمد مودي، ونادر فؤاد، وكريم اسامة، ومحمد عثمان، وباسم عبدالعزيز.

يدير المباراة تحكيميًا محمد الصباحي، وعاونه احمد صلاح، ومحمود عامر، وشاكر عبدالحليم.