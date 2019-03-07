رياضة | ريال مدريد يقدم عرضاَ ضخماً لضم هاري كين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقدم عرضاَ ضخماً لضم هاري كين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن ضم صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز صفوف الفريق .

ذكر موقع البرنابيو، أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد يسعي للتعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام عن طريق دفع 170 مليون يورو.

واضاف الموقع، أن بيريز يحاول في الوقت نفسه فتح محادثات مع بوتشيتينو المدير الفني لفريق توتنهام لعدم توصله لاتفاق مع أي مدرب حتي الآن.

واكدت التقارير على أن يورجن كلوب رفض مقترح تدريب ريال مدريد حيث يركز الألماني على عمله الحالي مع ليفربول ولا يرغب في تغيير الأجواء في الصيف.