رياضة | اتحاد الكرة ينعى والدة خالد لطيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة ينعى والدة خالد لطيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"جروس" يرفض التسرع بالدفع بمحمود علاء أمام جورماهيا الكيني

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك التسرع في مشاركة محمود علاء مدافع الفريق في مباراة جورماهيا الكيني المقرر لها يوم الأحد القادم ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

وتمسك جروس بضرورة تماثل اللاعب للشفاء بشكل كامل وجاهزيته من الناحية البدنية حتى لا تتجدد الإصابة له.

وكان علاء قد عاد وشارك في التدريبات الجماعية بالأمس بعد فترة غياب عن الفريق بسبب الإصابة.

وكان الزمالك قد فاز على بيتروأتليتكو الأنجولي بهدف نظيف في آخر المواجهات ضمن منافسات دور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.