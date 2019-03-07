اونلاين | كورة ستار.. مشاهدة مباراة الشباب ضد الفيصلي بث مباشر.. kora star

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار.. مشاهدة مباراة الشباب ضد الفيصلي بث مباشر.. kora star والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة ستار.. مشاهدة مباراة الشباب ضد الفيصلي بث مباشر.. kora star

يستعد فريق الشباب السعودي لاستقبال ضيفه الفيصلي في المباراة التي ستجمع بينهما في تمام الساعة 5:40 مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في إطار مواجهات الجولة 23 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين وستحرص جماهير وعشاق الليوث على مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي اليوم الخميس بالدوري السعودي وسيقدم موقعنا لكم خدمة بث مباشر مباراة الشباب والفيصلي اليوم الخميس بجودة عالية من خلال شاشتنا الخاصة وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة الشباب ضد الفيصلي بث مباشر.. kora star