اونلاين | kora star يلا شوت .. مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي بث مباشر اليوم الخميس 7 / 3 / 2019 الدوري السعودي رابط ماتش الشباب

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يلتقي فريقي الشباب والفيصلي ضمن بطولة الدوري السعودي 2019، في الأسبوع الثالث والعشرون ، يدخل فريق الشباب وكل لاعبيه طموح في الفوز والتمسك بالمركز الثالث ، أما فريق الفيصلي يحاول ان يقفز من المركز الثامن الي مركز متقدم لوجود عدد نقاط قليل بينه وبين المركز المتقدمة ، اللقاء سيذاع علي قناة السعودية الرياضية 1 بجودة عالية ، وأيضا عبر قناة دوري بلس الأولي ، وستكون المباراة منقولة حصري من ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد..

تنطلق المواجهة بين فريقي الشباب والفيصلي في تمام الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 17:40 بتوقيت القاهرة.

نحن في جول العرب، سوف ننشر لكم متابعة خاصة للغاية، رابط مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي مباشر في لقاء اليوم الخميس 7 / مارس / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.

مشاهدة مباراة الشباب والفيصلي مباشر

ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الشباب والفيصلي مباشر، علي موقعكم الرياضي المفضل جول العرب، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.